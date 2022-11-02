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2 KASIM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Demokrat Parti Sözcüsü Çevik: Bunların vizyonu yoksulluğu dayatmaktır

02 Kasım 2022, Çarşamba 17:35
Haftalık basın açıklamasıyla gündemi değerlendiren Demokrat Parti Sözcüsü Doç. Dr. Neslihan Çevik, “Çiftçisi iflasta olan bir iktidar, nasıl olacak da ‘yeni bir yüzyıl’ kuracak?” diye sordu.

“İşin aslı şudur; süfli hevesler, inşaat ve beton peşinde koşan AKP iktidarı, çiftçiye kaynak bulamıyor” diyen Çevik,  “Bütçede kaynak bulunamadığı için erkene alınan mazot ve gübre desteği, Ziraat Bankası’ndan sağlanacak finansmanla çiftçiye ödenecek. Çünkü ‘heteredoks epistemolojik yaklaşımla’ bütçeyi bitirdiler. Sadece 6 ürüne destekleme var. Üstelik bu destek sadece 6 ürünle sınırlı tutuluyor; dikkat edilecek olursa; erken ödeme sadece arpa, buğday, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik üreticilerine yapılacak” dedi.

DP’li Çevik açıklamasında şunları söyledi: “Unutturmak için düşünemeyen ve sadece karnını doyurmayı amaçlayan bir toplum oluşturmaktır. Ülkemizi tarihinde hiç olmadığı kadar borçlandırmak, devasa faiz borcunu milletimizin sırtına bindirmektir. Hazine Garantili İhaleler ile bir grup azınlığa varımızı yoğumuzu ipotek altına aldırmaktır. Sürdürülebilir bir yoksulluğu bilinçli şekilde bu millete dayatmaktır. Bir yandan ‘ücretlere zam yapıyorum’ diyerek, ‘sosyal yardım’ diyerek kaşıkla verdiğini, oluşturduğu enflasyon yoluyla, kepçeyle almaktır.”

Ankara - Fatih Karagöz

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