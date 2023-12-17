Demokratik dayanışma için teşekkür

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinde konuştu.

Sözlerine bu hafta içerisinde Genel Kurul’da fenalaşarak yaşamını yitiren Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in vefatı ve parti gruplarının düşmemesi için CHP’den Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın Saadet Partisi’ne geçmesine değinerek şunları söyledi: “Demokratik dayanışmayı somut bir hale getirerek Saadet Partisi’nin milletvekili sayısını İçtüzüğün aradığı sayıya ulaştırmak için demokratik bir duruş ortaya koyan, bütçe görüşmelerinde Saadet Partisi’nin sesinin kesilmemesi için fedakarlıkta bulunan CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel’in şahsında CHP’ye ve çalışma arkadaşlarına saygılarımı sunuyor, teşekkür ediyorum.” Ankara - Anka

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