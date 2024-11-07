Demokratlar bir araya gelmeli

Türkiye’nin son iki haftadır baş döndürücü olaylarla karşı karşıya kaldığını ifade eden DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, iktidarın kontrolü kaybettiğini belirtti.

Yeneroğlu, Meclis’te yaptığı konuşmada “Hiçbir istisna olmaksızın, amasız fakatsız tüm farklılıklarımızla biz birlikte Türkiye’yiz diyen; referansı hangi tarihi şahsiyet olursa olsun, referansı hangi inanç ya da siyasi görüş olursa olsun her türlü otoriter anlayışa karşıyız diyen herkesi ortaklaşmaya, dayanışmaya, el birliği yapmaya, güç birliği yapmaya ve gerçek özgürlükçü demokratları bir araya gelmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘Tamamen keyfi bir uygulama’

attığı bir X mesajı dolayısyla Kâzım Güleçyüz’ün tutuklandığını da hatırlatan Yeneroğlu, “Bu da tamamen keyfî bir uygulama. Kanuni dayanağı yok. Açıkça söylemek gerekirse suçla mücadele etmesi gerekenler bu örnekte de aslında suç işliyor” değerlendirmesini yaptı.