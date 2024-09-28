TÜRKİYE SİYASETİNİN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ KRİZDEN ÇIKMASININ, DEMOKRAT VE MERKEZ SAĞ SİYASETİN TOPARLANMASINA BAĞLI OLUDĞUNA DİKKAT ÇEKİLDİ.

Hangi kanuna uydunuz?

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Son 3 yıldır bir kişinin adeta tutsağı haline gelmiş bir memleketteyiz. Aldığı yanlış kararların bedelini 86 milyon ödüyor ve ödemeye devam edecek. Her seçim iktidar bir numara deniyor, yeni anayasa. Hangi kanuna hangi nizama uydunuz? Böyle bir dertleri falan yok. Tanıyoruz bu iktidarı” dedi.

Makul siyasette buluşmalı

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun ise, “Türkiye’de beceriksiz bir kadro var. Türkiye’nin makule dönmesinin tek bir yolu var. O da makul siyasetin güçlenmesidir. Merkez sağ siyasetinin güçlenmesi lazım. Merkez sağ, biz toparlanırsak Türkiye toparlanır” dedi.

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Demokratlar toparlanırsa Türkiye toparlanır

DP İzmir Milletvekili Salih Uzun, “Merkez sağ siyasetinin güçlenmesi lazım. Merkez sağ siyaset güçlenirse, herkes güçlenirse, orta yolculuk güçlenirse, Merkez sağ sabitlenirse, Türkiye güçlenir” dedi.

DP İzmir Milletvekili Salih Uzun Muğla’da partisinin İl Başkanlığı kongresine katıldı. Burada konuşma yapan Uzun, iktidarın ülkeyi yönetemediğini belirterek, şunları söyledi: “Türkiye Cumhuriyet tarihinde bu kadar vatandaşını hafife alan, dalga geçen, dalga geçmekten çekinmeyen, bu kadar gayri ciddi, bu kadar ciddiyetsiz, kopuk, milletten kopuk, hakikatten kopuk, gerçeklikten kopuk, halktan kopuk ikinci bir siyasi kadro daha gelmemiştir. Dünya’nın her yerinde kötü siyasetçi olabilir, kötü yönetici olabilir ama bizdekiler kadar pişkin yönetici hiçbir yerde yoktur. En son örneğini siz burada yaşadınız, Bodrum sahilinde, Datça sahillerinde, Yunan sahil botları cirit attılar. Karaya çıktılar karaya. Devlet idaresindeki acizliği, çürümüşlüğü bundan daha iyi anlatacak bir örnek bulamayız. Sınır başka bir şeydir. Sınır namustur, sınır egemenliğin alametidir.”

Makul siyasette buluşmalıyız

“Türkiye’yi beceriksiz bir kadro yönetiyor. Türkiye’de beceriksiz bir kadro var. Ama asıl soru şimdi geliyor, peki bu kadar olumsuzluğa rağmen, bu kadar probleme rağmen, sıkıntıya rağmen niye onlar var? Niye onlar 22 senedir var çünkü onlar var çünkü biz yokuz. Onlar var 22 senedir var, biz yokuz. Muğla’dan sesleniyorum, bunlardan kurtulmanın tek bir yolu var, bu iktidardan kurtulmanın tek bir yolu var, Türkiye’nin makule dönmesinin tek bir yolu var o da Türkiye’nin tekrar makul bir siyasette buluşmasıdır. Makul siyasetin güçlenmesidir. Makul siyaset diyorum. Bizim kendi tabirimizle merkez sağ siyaseti. Merkez sağ siyasetinin güçlenmesi lazım. Merkez sağ siyaset güçlenirse, herkes güçlenirse, orta yolculuk güçlenirse, Merkez sağ sabitlenirse, Türkiye güçlenir. Merkez sağ, biz toparlanırsak Türkiye toparlanır.”

Yanlış kararların bedelini 86 milyon ödüyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da Muğla’da partisinin İl Başkanlığı kongresine katıldı. Uysal şunları söyledi: “İpin ucunu kaçırdık. Türkiye’ye 20 yılda arkasına aldığı sosyolojik dinamizm bu iktidarı yormaya gayret gösterdi. İşte bugün netice veriyor çünkü elini açmış ‘bugün Allah için ne çaldım’ diyen bir siyasi iktidar var. Emevi siyasetinin bir benzerini nasıl mızrakların uçlarına Kur’an-ı Kerim sayfaları takıp mücadele etmişlerse ona benzer bir usul ile mücadele veren karşımıza bir iktidar var. Bugün ilk defa artık yapısal olarak geri döndürülmez bir rotaya, kulvara girdiğini görüyoruz. Ekonomik olarak yaşadığımız özellikle son 3 yıldır akıl almaz bir kişinin rehinesi haline gelmiş memlekette, adeta tutsağı haline gelmiş geldiğimiz bir memlekette aldığı yanlış kararların bedelini 86 milyon ödüyor ve ödemeye devam edecek.”

Hangi kanuna hangi nizama uydunuz?

“Aslında söylenecek sözlerimiz var ama bir hususu ifade edeyim durduğumuz yerde zımba gibi duruyoruz sizin teslim ettiğiniz iradenin üzerine gölge düşürmemek adına milletvekillerimizle beraber, kendi varlığını hiçleştirmiş bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı var. Onun elinde güya bir yeni anayasa süreci yürütülüyor. Türkiye’de yegane tepki veren partiyiz. Davetlerini bile kabul etmedik çünkü şuna inanıyoruz, her seçim iktidar bir numara deniyor, yeni anayasa. Hangi kanuna hangi nizama uydunuz? Böyle bir dertleri falan yok. Tanıyoruz bu iktidarı. Bu zihniyeti de tanıyoruz. Birtakım güzel sözler almanın peşine düşen Türkiye’de sol, sol liberallerden, zaman zaman bizim içimizde de konjenktür olarak siyasi kariyerlerini oralarda devam ettirmek isteyenler çıkmadı mı? Çıktı ama göreceğiz.”

Muğla - Anka