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27 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

Denetim yapılamıyor

23 Aralık 2020, Çarşamba 17:00
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Türkiye ne adlî, ne siyasî, ne idarî denetim yapabiliyor! Dahası kamuoyu denetimi de ancak bir elin parmağı kadar sayıda gazeteci ile yapılıyor. Kendilerine müteşekkir olmamız gereken kimi gazeteciler bu vazifeyi üstlendiler” dedi.

Twitter adresinde açıklamalarda bulunan DP Lideri Uysal şunları söyledi: “Birileri reform, değişim, dönüşüm dediğinde korkar hale geldik! Muhakkak bu sözlerin arkasına birşeyler sığdırıyorlar. Üniversiteler “diploma fabrikası” haline geldi. Ama gençlerimizi rekabet edebilir hale getiremedik! Bu hali ile bir fırsat olan demog- rafik fırsat penceresi, her geçen gün fırsat olmaktan çıkıyor! İktidar tüm meselelere taktiksel bakıyor!”

Ankara - Ahmet Terzi

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  • Hüseyin İlhan

    24.12.2020 11:57:03

    Kamudaki denetim müesseselerinden biri olan SAYIŞTAY nice dentiminde usulsüzlükler,yolsuzluklar ve hırsızlıkları tespit ediyor.Peki bu tespitin gerektiği cezai işlemi,yada yapanlara engel olmayı iktidar yapıyormu.HAYIIIIIIIIIR. İktidar bilakis yolsuzluk yapılmasının,hırsızlık yapanların ortaya çıkmasından rahatsız.İşin ucu onlara değdiği için TBMM de sayıştay raporlarını okumayı engelleyenler kendileri.

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