Denetim yapılamıyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Türkiye ne adlî, ne siyasî, ne idarî denetim yapabiliyor! Dahası kamuoyu denetimi de ancak bir elin parmağı kadar sayıda gazeteci ile yapılıyor. Kendilerine müteşekkir olmamız gereken kimi gazeteciler bu vazifeyi üstlendiler” dedi.

Twitter adresinde açıklamalarda bulunan DP Lideri Uysal şunları söyledi: “Birileri reform, değişim, dönüşüm dediğinde korkar hale geldik! Muhakkak bu sözlerin arkasına birşeyler sığdırıyorlar. Üniversiteler “diploma fabrikası” haline geldi. Ama gençlerimizi rekabet edebilir hale getiremedik! Bu hali ile bir fırsat olan demog- rafik fırsat penceresi, her geçen gün fırsat olmaktan çıkıyor! İktidar tüm meselelere taktiksel bakıyor!” Ankara - Ahmet Terzi

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