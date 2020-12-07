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7 ARALIK 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Denetim yoksa demokrasi olmaz

07 Aralık 2020, Pazartesi 00:04
TÜRKİYE'NİN EN TEMEL EKSİĞİ ADLÎ, İDARÎ VE KAMUSAL DENETİMİ YAPAMAMASI. BİR DENETİM MEKANİZMASI KURULMADIĞI SÜRECE SİSTEMİN ADI VE MAHİYETİ ÖNEMSİZ

İKTİDAR ARTIK BİRŞEY VEREMEZ

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Habertürk TV’de soruları cevapladı: “Bugünkü iktidarın Türkiye'ye artık verebileceği birşey olduğunu düşünmüyoruz. AKP'nin 2002 yılı beyannamelerinde isimlerini silelim, önlerine koyalım, emin olun, tüm eleştirileri bugünkü kimliklerine karşı geçerli. Biz ‘Önce siyaset değişecek, sonra Türkiye değişecek’ diyoruz.”

TEMEL PERSPEKTİFİMİZ

“Temel perspektifimiz: * Parti genel başkanlığı ile devlet başkanlığı ayrılmalı. * Bütçe hakkı Meclise iade edilmeli. * Seçim ve Siyasî Partiler Kanunları değişmeli. * RTÜK, Basın İlan Kurumu ve TRT yönetimleri Meclisteki siyasî partilerin mutabakatı ile seçilmeli. * Hâkimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) yapısı değişmeli.”

İSTİNAT NOKTAMIZ DEMOKRASİ

“Bİz öncelikle bu sistemin istinat noktasını doğru bir yere koyarak hareket ediyoruz. İstinat noktası da genel manasıyla demokrasi. Bu büyük geçmişin bize çizdiği değerlerin kılavuzluğunda bir tavır geliştiriyoruz. Durduğumuz yer siyasette karşıtlık üzerinden değil, değerler üzerindendir.”

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Denetim yoksa demokrasi olmaz

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, bir denetim mekanizması kurulmadığı sürece sistemin adı ve mahiyeti ne olursa olsun demokrasinin olmayacağını söyledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Habertürk TV’ye konuk oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Demokrat Parti’yi ziyaretini anlatan Uysal, “Referandumdan itibaren muhalefette olumlu iklim oluştu. Görüşmelerin ana ekseni siyasetin hizalanma çizgisi ve Türkiye meseleleriydi” dedi. Uysal, ittifakları, partilerin Cumhurbaşkanı aday tercihleri, partilerin kurumsal tercihlerinin şekillendireceğine dikkat çekti.

Bu maliyeti millet ödüyor

Siyasetin ve seçmenin normalleşmesi gerektiğine dikkat çeken Uysal, “Durduğumuz yer siyasette de karşıtlık üzerinden değil, değerler üzerindendir. İktidarın Türkiye’de demokratik rekabetle değil müdahale ile sonuç alma gayreti olduğuna inanıyorum. Sağlıklı sistemi kuramadığımız için ortaya çıkan bir maliyet var ve bu maliyeti millet ödüyor. Biz “önce siyaset değişecek, sonra Türkiye değişecek” diyoruz. Türkiye’nin bütün meselelerinin temeli seçim sistemi ve siyasî partiler kanunu. Türkiye’nin en önemli meselelerinin temelinde işlemeyen demokrasi var” ifadelerini kullandı.

Parlamento kuvvetlendirilsin

“Türkiye’deki sistematik hataların temel sebebi Siyasî Partiler Yasası’dır. Bizim önerimiz ‘sembolik’ bir cumhurbaşkanı, kuvvetlendirilmiş bir parlamentodur” diyen Uysal, “Bu sistem çift haneli sorunlar üretiyor. Temel perspektifimiz; -Parti genel başkanlığı ile devlet başkanlığı ayrılmalı -Bütçe hakkı meclise iade edilmeli -Seçim ve Siyasi Partiler kanunu değişmeli -RTÜK, Basın İlân Kurumu, TRT yönetimi meclisteki siyasî partilerin mutabakatı ile seçilmeli –HSK’nın yapısı değişmeli. Bir denetim mekanizması kurulmadığı sürece sistemin adı ve mahiyeti önemli değil, demokrasi olmaz” dedi.

İktidarın verebileceği bir şey kalmadı

Uysal, demokrasinin istinat noktaları olduğunu ifade ederek, “Bizim Demokrat Parti olarak insanların beklentilerine karşılık gelecek bir Türkiye hayalimiz var. Bu büyük geçmişin bize çizdiği değerlerin kılavuzluğunda bir tavır geliştiriyoruz. Biz bugünkü iktidarın Türkiye’ye artık verebileceği bir şey olduğunu düşünmüyoruz. AKP’nin 2002 yılı beyannamelerinde isimlerini silelim, önlerine koyalım, emin olun tüm eleştirileri bugünkü kimliklerine karşı geçerli. Türkiye’nin en temel eksiği ne adlî, ne idarî, ne kamusal denetim yapamaması. Biz öncelikle bu sistemin istinat noktasını doğru bir yere koyarak hareket ediyoruz. İstinat noktası da genel manasıyla demokrasi” şeklinde konuştu.

HABER: FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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