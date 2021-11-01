Denetimsiz sistem düzgün çalışmaz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Eskişehir kongresinde konuştu.

Ülkede, Meclis’in saf dışı bırakıldığını söyleyen Karamollaoğlu, “Bugün için en çok üzerinde durduğumuz konu, iktidarın denetlenebilir olmasıdır. Geçmişte ‘Kökten başkanlık sistemine karşı değiliz’ demiştik. Başkanlık sistemine karşı değiliz demek, başkanlık sistemine bizim bütünüyle karşı olmamızdan kaynaklanmıyor. Bugünkü başkanlık sistemi denetimin üzerinde kendini görüyor. Meclis, Sayıştay, vatandaş denetleyemiyor. O zaman bu sistem düzgün çalışmaz. Değişmeden de olmaz. Onun için mutlaka bu sistemin değişmesi, denetleyebilir bir hale gelmesi icap eder” ifadelerini kullandı. AA

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