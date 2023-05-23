Denge Kılıçdaroğlu ile sağlanır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen akşam Habertürk’te gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Millet İttifakı’nın oy oranını Cumhurbaşkanı Seçimi açısından başarısızlık olarak görmediğini dile getiren Akşener, şunları söyledi: “Ben, birinci turda geçilebileceğine inanmıştım. Son 10 gün sahalarda 45 miting yapmışım, birçoğuna da Sayın Mansur Yavaş ile gittik. Mitinglerde Kılıçdaroğlu’na oy istediğim zaman alkışı görüyorsunuz. Bir de Erzurum’dan sonra ben Sayın Kılıçdaroğlu’nun birinci turda seçimi alacağına inandım ve bunu da belirttim. Şimdi tersinden baktığımız zaman, Cumhur İttifakı’nda AK Parti, 2002’deki oyuna düştü. İlk defa 21 yılda. Sayın Erdoğan ikinci tura kaldı. Buna karşı Meclisi aldılar. Bu, Türkiye açısından bir fayda da getirebilir. Millet İttifakı olarak Sayın Kılıçdaroğlu’nu seçtirebileceğimize inanıyorum. Yasama Cumhur İttifakı’nda, yürütme Millet İttifakı’nda olduğunda hem denge ve denetleme devreye girer hem sonsuz yetkilere sahip cumhurbaşkanı kavramını yeniden sorgulamaya başlarız. İddia ediyorum ki o zaman sağduyu Türkiye’ye hakim olur ve hep beraber Mecliste hiç referanduma gerek kalmadan bütün partilerin ‘Evet’ oyuyla parlamenter sisteme geçiş olur. Bu dengeden dolayı seçmenin lehine olan, Sayın Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı seçilmesi.”

Haber Merkezi