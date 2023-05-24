Deprem bölgesinde AKP’nin oyu düştü

14 Mayıs seçimlerinde iktidarın Malatya’daki oyu düştü. Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Güner, muhalefetin sandığa sahip çıkması halinde kentte oylarını artırabileceğini söyledi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, pazar günü gerçekleşecek seçimde Malatya’nın oylarında değişiklik olacağının altını çizen Güner, “14 Mayıs sonrasına bakıldığında; ‘iktidar kazandı, muhalefet kaybetti’ havası var. Moral olarak iktidar çok yükseldi, muhalefetin inancı kırıldı. Tabi muhalefet şapkayı önüne koymuş olacak ki, her sandığa bir görevli ve 3 müşahit koyacak şekilde şu an hazırlıklarını yapıyor. Erdoğan, Malatya’da yine kazanır ancak muhalefet sandığa sahip çıkarsa oylarında artışı yakalar. Millet İttifakı ortaklarından Saadet Partisi’ni sahada görmek mümkün. Bugün Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Kılıçdaroğlu’na oy verilmesi için depremzedelerle buluştu. 14 Mayıs sonrası Malatya’da rehavet havası var. Sandığa kadar bu havanın kırılması lazım. Giden seçmen, geri gelmez. Zaten katılım oranında düşüş bekliyoruz. Eğer rehavet devam ederse seçmeni sandığa götürmek zor olacak” dedi.

Haber Merkezi