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11 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Depremden çok daha büyük olan plansızlıktı

10 Şubat 2023, Cuma 17:00
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir video yayımladı.

Kılıçdaroğlu videoda, Düzce depremine ilişkin AFAD raporundan bölümler okudu.

Kılıçdaroğlu, “Sevgili halkım AFAD kendi röntgenini çekmiş. AFAD’ın onurlu bürokratları tümüyle bunları yazmışlar. Ama dinleyen kim? Şimdi ben nasıl susayım? Söyleyin bana Allah aşkına, ben bunlara karşı nasıl susayım.? Siyaset üstü mü diyeyim? Bunları görmeyeyim mi? Kader planı mı diyeyim? Sevgili halkım, deprem çok büyüktü. Depremden çok daha büyük olan koordinasyonsuzluktu, plansızlıktı, liyakatsizlikti. Ve bile bile göz göre göre bu riskleri aldılar. Oluşan can kaybımızın ulaşacağı nokta, depremin büyüklüğünden değil, müdahaledeki etkisizliktendir, yetersizliktendir. Erdoğan, seninle sonuna kadar mücadele edeceğiz, bizim de kader planımızda bu varmış” dedi.

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