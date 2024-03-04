Depremzede esnaf borçlarını ödeyemiyor

Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, esnaf ve sanatkarların Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine olan kredi borçlarının 1 yıl daha faizsiz ötelenmesi gerektiğini vurguladı.

Konuyu verdiği soru önergesiyle Meclis gündemine taşıyan Güzelmansur, Hatay ve diğer deprem illerinde esnaf ve sanatkarların kredi borçlarını ödeyebilecek duruma henüz gelmediğini belirtti. Güzelmansur şu değerlendirmelerde bulundu: “Hatay’da ve diğer deprem illerinde, esnaf ve sanatkârlarımızın işyerleri yıkıldı, malları telef oldu ve tüm birikimleri eridi. Bu durumdaki depremzede esnaf ve sanatkarlarımızın daha önce ötelenen kredilerini 6 Şubat 2024 itibarıyla ödemesi gerekiyor. Ancak büyük bir çoğunluğu işyerini hâlâ açamamış, küçük bir kısmı da 25 m2’lik konteynerlerde dükkân açmış ancak kazanç sağlayamayan esnaf ve sanatkarlarımız için söz konusu kredinin 1 yıl daha faizsiz ötelenmesi gerekmektedir.” Ankara - Adnan Solmaz

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