Derdimiz geçim, çaresi de seçim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, art arda gelen zamlara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına tepki gösterdi.

AKP Genel Başkanı Erdoğan partisinin Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında, “Öyle yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim gereken yeri gösterecektir” demişti. Davutoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: “Sn. Erdoğan, ülkemiz için bir araya gelip çözüm sunmamızdan çok rahatsız olmuş. Bizi bırakın, işinizi yapın! Enflasyon TÜİK’de yüzde 50’yi, ENAG’da yüzde 120’yi geçti, akaryakıt fiyatları 20 TL’ye dayandı. Ülke yangın yeri. Boş laflarla kaybedecek vakit yok. Derdimiz Geçim, Çözüm Seçim!” Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 168

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.