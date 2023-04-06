Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden büyükelçileri tehdit eden Erdoğan’a tepki gösteren TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Memleketin hiçbir derdini çözemeyen Erdoğan şimdi büyükelçileri azarlayarak aklınca milliyetçilik derdinde. Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu’na gittiler diye büyükelçilere ders vereceğiz diyorsunuz. Peki o zaman dostunuz Trump’ın hakaret dolu mektubunda verseydiniz ya o dersi? Askerimizin kafasına çuval geçirilirken hangi dersi verebildiniz? Joe Biden ulusumuzu soykırım iftirasıyla suçlarken, Obama beyzbol sopasını gösterirken, Putin sarayının kapısında dakikalarca bekletirken ne karşılık verebildiniz? Biz biliyoruz derdiniz milliyetçilik falan değil. Derdiniz pahalılık, yoksulluk konuşulmasın. Depremzedelerin çaresizliği konuşulmasın” dedi. Ankara - Fatih Karagöz

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