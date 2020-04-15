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15 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

'Derhal bir çay tarım kurulu kurulmalı'

15 Nisan 2020, Çarşamba 17:30
CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Koronavirüs meselesi üzerinden derhal bir çay tarım kurulu kurulmalı. Bölgedeki sivil toplum örgütleri, akademik odalar, Çaykur ve yetkili kamu kurumlarının içinde olduğu sendikaların çay üreticilerinin bulunduğu bir kurul derhal kurulmalıdır, ortak karar alınmalıdır." dedi.

Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde üreticilerin çay konusunda talepleri olduğunu belirtti. Çayın Karadeniz'in temel ürünü olduğunu, kuru çay olarak 10 milyar liralık bölgeye katkısı bulunduğunu ifade eden Sarıbal, dünyada en çok çay tüketen ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

AK Parti döneminde, çay ithal ve ihraç edildiğini dile getiren Sarıbal, "Bizim ülkemiz, çay ülkesidir, bu ülkenin değil yüzbinlerce ton, bir tek kilogram bile çay almasını tarımcı, çiftçi, siyasetçi olarak kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Sarıbal, günlerdir Karadeniz halkının, sivil toplum kuruluşlarının, kooperatiflerin ve derneklerin çayla ilgili tedbirler alınması gerektiğini dile getirdiğini aktardı. Tedbir alınmaması halinde, ciddi riskler ortaya çıkacağını vurgulayan Sarıbal, "Bugünlerde bir gübreleme yapılması gerekiyordu, ne yazık ki yapılamadı. Neden? Koronavirüsün bölgeyi etkilemesi, sokağa çıkma yasakları, karantina nedeniyle bugün gübrelemeler eksik yapıldı. Çapalamaların, yabancı ot temizliğinin yapılması gerekiyordu, bunlar da yapılamadı. Biz böyle bir dönemde çay sezonuna giriyoruz." diye konuştu.

"Çay üreticilerine arazilerine ulaşma olanağı sağlanmalı"

Tedbirler kapsamında çay hasadı döneminde mevsimlik işçilerin de bölgeye gelemeyeceğini aktaran Sarıbal, çay taban fiyatının açıklanmamış olmasının ciddi bir sorun olarak olduğunu söyledi. Sarıbal, "Kota, kontenjan ve randevu sistemi geçmiş yıllardaki gibi devam ederse çay hasat biçim ve işleme noktasında ciddi sorunlar yaşanacağı üreticiler tarafından çok açık bir şekilde ifade edilmektedir." dedi.

Sorunların çözümü için yetkililerin yapması gerekenler olduğuna dikkati çeken Sarıbal, şunları kaydetti:

"Koronavirüs meselesi üzerinden derhal bir çay tarım kurulu kurulmalı. Bölgedeki sivil toplum örgütleri, akademik odalar, Çaykur ve yetkili kamu kurumlarının içinde olduğu sendikaların çay üreticilerinin bulunduğu bir kurul derhal kurulmalıdır, ortak karar alınmalıdır. Çay üreticilerinin aslında Türkiye'deki bütün tarım üreticilerinde olduğu gibi borçları sıfır faizle uzun vadeli olarak geriye atılmalıdır. İhtiyaç duydukları gelir için desteklemelerden elde edilecek payları derhal ödenmelidir."

Sarıbal, tapu üzerinde arazi varlığını kanıtlayan bütün çiftçilere, çay üreticilerine arazilerine ulaşma, kentlere, ilçelere ulaşma olanağının sağlanması gerektiğini ifade etti. "Çayda taban fiyatı derhal açıklanmalı." diyen Sarıbal, kota, kontenjan ve randevulu sistemin kaldırılmasını istedi.

AA

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