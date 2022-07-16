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16 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Derhal tedbir alın

16 Temmuz 2022, Cumartesi 00:55
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan da sosyal medya hesabından Türkiye’nin Kredi Risk Primi’nin 900’e ulaşması ile ilgili olarak iktidarı bir kez daha uyardı.

Fitch’ten Türkiye raporu: Riskler arttı

 

Babacan, “Bir aydır tedbir için haykırıyorum. Bu konuşmayı yapmamın üzerinden bir ay geçti. Bugün CDS 900’e ulaştı! Bu işin şakası yok. Hükûmete bir kere daha sesleniyorum: Derhal tedbir alın” notu ile 15 Haziran 2022’de yaptığı konuşmanın videosunu paylaştı.

Babacan, bir ay önce, “Ülke olarak uçurumun eşiğine geldiğimizi söylemek ve hükümeti derhal göreve çağırmak üzere karşınızdayım. Ekonomik ve finansal bir beka sorunuyla karşı karşıya olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Kaygılıyım, çünkü ülkemizin temerrüt riski yani iflas riski, bugüne dek görmediğimiz bir seviyeye ulaşmış durumda. Türkiye’nin temerrüt riskini, yani iflas riskini gösteren 5 yıllık CDS yani Kredi Temerrüt Takas Oranı, tam 836 baz puana çıkmış durumda bugün. 836 baz puan” ifadelerini kullanmıştı.

Ankara - anka

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