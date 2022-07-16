DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan da sosyal medya hesabından Türkiye’nin Kredi Risk Primi’nin 900’e ulaşması ile ilgili olarak iktidarı bir kez daha uyardı.

Fitch’ten Türkiye raporu: Riskler arttı Babacan, “Bir aydır tedbir için haykırıyorum. Bu konuşmayı yapmamın üzerinden bir ay geçti. Bugün CDS 900’e ulaştı! Bu işin şakası yok. Hükûmete bir kere daha sesleniyorum: Derhal tedbir alın” notu ile 15 Haziran 2022’de yaptığı konuşmanın videosunu paylaştı. Babacan, bir ay önce, “Ülke olarak uçurumun eşiğine geldiğimizi söylemek ve hükümeti derhal göreve çağırmak üzere karşınızdayım. Ekonomik ve finansal bir beka sorunuyla karşı karşıya olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Kaygılıyım, çünkü ülkemizin temerrüt riski yani iflas riski, bugüne dek görmediğimiz bir seviyeye ulaşmış durumda. Türkiye’nin temerrüt riskini, yani iflas riskini gösteren 5 yıllık CDS yani Kredi Temerrüt Takas Oranı, tam 836 baz puana çıkmış durumda bugün. 836 baz puan” ifadelerini kullanmıştı. Ankara - anka

Okunma Sayısı: 302

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.