Devlet baskı yapıyor

Eski Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, seçim öncesinde Mardin Mazıdağı’nda AKP’li milletvekillerinin beraberindeki vali, kaymakam, karakol komutanlarının, ilçede kanaat önderleri ile muhtarlara Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermemeleri için baskı yaptığını belirtti.

Türk, 28 Mayıs’ta yapılacak olan ikinci tur cumhurbaşkanı seçimlerini de bir referandum olarak nitelendirdi. Artı Gerçek’in haberine göre Türk, seçmenin tekçi, otokrat bir yönetim ile demokrasi arasında bir seçim yapacağını ifade etti. Türk, “Son yirmi yıldır; hak, hukuk ve adaletin ortadan kalktığı, toplumun geleceğini karartan bir anlayışla karşı karşıyayız. Bunun değişmemesi halinde toplumu bir felakete taşıyacağı çok ortada. Bizler birleşerek geleceğimizi güvence altına almalıyız. Ülkedeki bütün insanların demokrasiye ihtiyacı var“ dedi. Haber Merkezi

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