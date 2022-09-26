Devlet dediğin askerine sahip çıkar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, IŞİD silahlı terör örgütünün 2016 yılında şehit ettiği iki Türk askerinden biri olan Fethi Şahin’in ailesini Konya’daki köy evinde ziyaret etti.

TBMM açıldıktan sonra konuyu Meclis’in gündemine taşıyacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bu olayın faillerinden birisi Türkiye’de yakalandı, hapse atıldı. Fakat bir süre sonra bunun serbest bırakıldığını gazeteci İsmail Saymaz yazdıktan sonra öğrendik. Kim bu katili serbest bıraktı? Kimler serbest bıraktı? Kimler aracı oldu? Kimler nasıl bu katillerin serbest bırakılmasına imkan verdi? Yazdıktan sonra kişi yakalandı ve şu anda hapiste, yargılanıyor. Böyle bir devlet anlayışını kabul etmiyorum. Devlet dediğiniz askerine, milletine sahip çıkar. Devlet dediğiniz askerin kanını, canını yerde bırakmaz” dedi. Konya - anka

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