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28 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

Devlet intikamla yönetilmez

28 Ekim 2022, Cuma
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Devlet, intikamla yönetilmez. Öç alma duygusuyla devlet yönetilmez. Devlet, adaletle ve liyakatle yönetilir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ndeki üye katılım töreninde konuştu. Kılıçdaroğlu, “Devlet ile siyaset arasında fark vardır. Siyasette liyakat yoktur, ama devlette liyakat vardır. Çünkü devlette liyakat olduğu zaman; A partisi, B Partisi, C Partisi olur… Ama herkes bilir ki devlette vatandaş ile olan ilişkilerde liyakat esastır ve o sürdürülüyor. Örnek; devlette memur olmanız için KPSS sınavını kazanmanız lazım. Sınavı kazandıktan sonra belli bir süre aday memursunuz, aday memurluk biter, asaletiniz onaylanır. Belli bir süre daha çalışmanız gerekir. Şef olmak için en küçük derece, şeflik imtihanına girersiniz, kazanırsanız şef olarak atanırsınız. Ama bakan olmak için iki şeye ihtiyacınız var. Savcılıktan iyi hal kâğıdı ve ilkokul diploması. Bakan olabilirsin… Devlet bakidir ve liyakat üzerine inşa edilir. Devletin dini adalettir” dedi.

Biri olmadan, diğeri olmuyor

“Bugün adaletin olmadığını, büyük adaletsizliklerin yaşandığını biliyorum” diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Hapishanelerde çok sayıda gereksiz insanların tutulduğunu biliyorum. Devlet, intikamla yönetilmez. Öç alma duygusuyla devlet yönetilmez. Devlet, adaletle ve liyakatle yönetilir. Zaten; adalet ve liyakat kavramları da kardeş kavramlardır. Biri olmadan, diğeri olmuyor. İkisinin beraber olması lazım. Biz, altılı masada toplandığımızda, ‘Allah nasip eder, bu millet bizi iktidar yaptığında, Merkez Bankası’nın başına kim atanacak, BDDK’nın başına kim atanacak, Kamu İhale Kurumu’nun başına kim atanacak? Bu bizim partili, bu getirelim, dersek, bu olmaz. O işi en iyi bilen insanları getirmeliyiz. Yani liyakati esas almalıyız ve topluma da örnek olmalıyız. Kişilerin partisi olabilir, siyasi görüşleri olabilir; ben bunların hepsine saygı duyarım zaten. Ama; işini iyi yaparsa, yolsuzluğa bulaşmazsa, doğru dürüst çalışırsa, vatandaşına hizmet ederse, başımızın üstünde yeri var.”

Haber Merkezi

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