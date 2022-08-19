Devlet krizi gençleri de derinden etkiliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ülkemizde yaşanan devlet krizi gençlerimizi de derinden etkiliyor. Kurumlarımızın işlevinin, ciddiyetinin ve güvenilirliğinin kaybolduğu bu ortamda yapılan her açıklama da artık bir kara komediyi andırıyor” dedi.

Meral Akşener, dün sosyal medya hesabında, “Ülkemizde yaşanan devlet krizi gençlerimizi de derinden etkiliyor. Kurumlarımızın işlevinin, ciddiyetinin ve güvenilirliğinin kaybolduğu bu ortamda yapılan her açıklama da artık bir kara komediyi andırıyor” diyerek ‘Gençler İçin Gençlerle Beraber’ programından kısa bir video yayınladı. Videoda Akşener ile genç arasındaki diyalogta genç, (Gençlerin yurt dışına çıkışı açıklaması) Yani böyle bir ekonomik durumda böyle bir açıklama çok absürt. Yani şöyle düşünün. Komik. Bazen şey düşünüyorum, biz acaba simülasyonda muyuz? Bu şaka mı? Gerçek değil yani. Gerçek olamaz gerçekten. İşte ‘Enflasyon yüzde 60’mış. İnanırsanız. Ama Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 5’miş. Herhalde yeni atanacak TÜİK Başkanı yanlışlıkla, açıklarken klavyeden falan eli 5’e çarpacak, bir anda enflasyon 5 falan olacak, herhalde öyle planlıyorlar. Yani bilmiyorum. Türkiye’nin böyle son 20 yıllık geçmişine baktığımda gördüğüm tek şey; Türkiye’nin çalışan her kurumu sistematik olarak, programlı olarak yerle bir edildi” ifadelerini de kullandı. Ankara - anka

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