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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 NİSAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Devlet, olması gerektiği gibi olacak

16 Nisan 2023, Pazar 18:00
CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu; Bulgaristan programı kapsamında Kırcaali’de açıklama yaptı.

Twitter hesabında, “videolu mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Tek bir lafım olacak. Türk Dünyası politikası, Akdeniz politikası, dış politika ve savunma sanayi politikası… Bunlar devlet politikalarıdır. Ve devlet politikası partilerden bağımsızdır. Çünkü devlet, bakidir. Saray; partiyi devletleştirdiği için, dış politikayı şahsileştirdiği için algı yapıyor. Aslında bu Sovyet rejimidir. Parti, devletmiş gibi davranıyor. ‘Bay Kemal gelince o duracak, bu duracak’ algısı yapıyorlar. Durmaz efendim, durmaz. Bay Kemal’de devlet, yine devlet olacak. Parti de parti. Devlet ciddi olacak, ciddi. Olması gerektiği gibi. Herkesin kapısında para dilenen, ben ettim sen etme diyen bir Türkiye görmeyeceksiniz, artık. Hiç merak etmeyin.”

Ankara - Anka

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