"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

Devlet yardımlarında da partizanlık

28 Ekim 2022, Cuma 18:30
İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, “Sosyal güvenlik ödemeleri veya yardımlarda partizanlığa, kayırmacılığa, yandaşlığa engel olunmalıdır” dedi.

TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin maddeleri üzerindeki görüşmelerine devam ediliyor. İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, engellilerin evde bakımına yönelik yapılan yardımların, mevzuatta yapılan değişiklikler sebebiyle kimi zaman geri istendiğini, bunun da mağduriyetlere sebebiyet verdiğini belirtti. Kanun teklifiyle, yardım alan kişilerin kusurunun bulunmadığı haller için yapılan ödemelerin geri talep edilmemesi amacıyla terkin yoluna gidildiğini söyleyen Örs, Anayasa ve kanunlar gereği devletin, engelli bireylere baktığını, bunun sosyal devlet ilkesinin bir gereği olduğunu ifade etti. 

Çok sayıda şikâyet var

Örs, “Ancak suistimallerin de göz ardı edilmemesi gerekir. Sosyal güvenlik ödemeleri veya yardımlarda partizanlığa, kayırmacılığa, yandaşlığa engel olunmalıdır.” diye konuştu. “Devlet kararından ziyade parti kararlarıyla sosyal güvenlik yardımlarının yapıldığı” iddiasını dile getiren Örs, bu konuda vatandaşlardan gelen çok sayıda şikayet olduğunu savundu. Öte yandan engel oran tespitlerinin sürekli değiştirilmesinin engelli vatandaşlara saygısızlık olduğunu söyleyen Örs bu durumun devlet ciddiyetine de yakışmadığını kaydetti.

***

Özdemir: Yoksullaşmayı önlemiyor

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ise, teklifte, ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlar için kısmi bir vergi terkini olduğunu, bunlara olumlu baktıklarını ancak vatandaşların “vergi affından ziyade ödeme güçlüklerini giderecek ciddi düzenlemeler beklediğini” söyledi. Yüksek genç işsizliği, enflasyon, yüksek cari açık, kur riski, artan faiz harcamaları, para birimindeki değer kaybı, çiftçi borçları, girdi maliyetlerindeki artış ve fiyat dalgalanmalarının nasıl giderileceğine dair herhangi bir öngörü ve çözümün bu kanun teklifinde olmadığını belirten Özdemir, “Bu kanun teklifi, siyasi iktidarın uygulamaya koyduğu yanlış ekonomik politikalar sonucu ortaya çıkan yoksullaşmayı, borçluluğu ve ekonomik dengesizlikleri bir ölçüde ötelemeyi içermektedir. Bu kanun teklifinde, yoksullaşmayı önleyecek ve vatandaşlarımızın gerçekten sorunlarını çözecek tedbirler biz göremiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 149
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Devlet yardımlarında da partizanlık

    Yoksulluk kriziyle karşı karşıyayız

    Öğretmenlere asıl müjde ücretleri artırmak

    'Ağırlığı artsın diye ete su katıyorlar'

    AB'den Twitter mesajı: Avrupa'da kuş bizim kurallarımıza göre uçacak

    Kuzey Kore, 2 balistik füze daha fırlattı

    Peru'da Kovid-19 'OHAL'i kaldırıldı

    Çin'deki iPhone fabrikasında 300 bin işçi 'Kovid-19' karantinasında

    Başakşehir'de oto sanayi sitesinde patlama: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

    Beşiktaş'ta yeniden Şenol Güneş dönemi

    Resmî ilan gasbında 1000. gün

    AB'de anlaşma sağlandı: Yeni benzinli ve dizel otomobiller 2035'te yasaklanacak

    Makine Mühendisleri de iş bulamıyor ve mezunların gözü dışarıda

    Lübnan ve İsrail imzaları attı

    Türkiye'den Lübnan ile İsrail arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

    Trabzonspor, galibiyet hasretine yine son veremedi

    Altılı masa 14 Kasım’da toplanacak

    Devlet intikamla yönetilmez

    Seçimi kaybetme lüksümüz yok

    Kahve yüzde 118 zamlandı

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Sigara içmenin hükmü nedir?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demirel: Bediüzzaman hem cumhuriyetçi, hem demokrattır
    Osman ZENGİN

    Yeni Asya’ya zulmün bininci günü...
    Risale-i Nur'dan

    Bir Cumhuriyet Bayramında, hapishanenin penceresinde...
    Zübeyir ERGENEKON

    Rahle savaşları
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Seçim ve savaş tarihleri
    Genel

    AB'de anlaşma sağlandı: Yeni benzinli ve dizel otomobiller 2035'te yasaklanacak
    Halil ELİTOK

    Yargı ve milli irade

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.