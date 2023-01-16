İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Devlete Adalet Yakışır, Devlete Ciddiyet Yakışır, Devlete Samimiyet Yakışır, Devlete Merhamet Yakışır, Devlete Cesaret Yakışır, Devlete Millet Yakışır, Millete Başbakan Yakışır” sloganlarıyla kurgulanan videoya “20 yıldır ülkemizi esir alan bu adaletsiz düzeni; milletimizle birlikte, sandıkta değiştireceğiz! Çünkü #DevleteAdaletYakışır!” notunu ekledi.

Akşener, 2023 seçimleri için partisinin başlattığı lider iletişim kampanyasının ilk videosunu, “20 yıldır ülkemizi esir alan bu adaletsiz düzeni, milletimizle birlikte sandıkta değiştireceğiz. Çünkü devlete adalet yakışır” mesajıyla bugün sosyal medya hesabında paylaştı. Videonun sonunda ise İstanbul’da billboardlara asılan Akşener ve İmamoğlu’nun fotoğrafıyla birlikte, Akşener’in Saraçhane mitinginde söylediği şu sözler yer aldı: “İstanbullular, diyorsunuz ki ‘Saray sizinse Saraçhane bizimdir’. Diyorsunuz ki ‘Zulüm sizinse sandık bizimdir’. Hiçbir haksızlık sonsuza kadar sürmez, hele aziz milletimizde hiç sürmez. Geldikleri gibi giderler. Geldikleri gibi, sizin iradenizle gidecekler.” Ankara - anka

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