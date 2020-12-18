CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Olay TV’de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, Tek adam rejiminde devlette liyakat olmayacağını, her şeyin bir kişiye sorulduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Doğu Akdeniz’de, Libya’ya giden bir gemimizi durdurdular, 4 saat Ankara’dan yanıt beklediler. Sonra Roma Büyükelçisinin ricası üzerine bir saat daha beklediler. Gemi aranacak helikopterle inilecek bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kelepçelenecek ve gemide arama yapılacak. 5 saat kimse Erdoğan’a ulaşamadığı için indiler arama yaptılar. Eğer bilgi gelmiş 4 saat içinde kendisine ulaşılamamışsa, görevden alması lazım o bakanı. Niye almıyor? Sen Türkiye’yi rezil ettin. Niye almıyor? Alması lâzım. Devletin itibarını sıfırladılar” AA

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