CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Samsun İl Başkanlığı ziyareti ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Öztrak, iktidarı eleştirerek, “Ucube tek adam vesayet rejimi elinde devlet krizi her geçen gün derinleşiyor. Devlet geleneğimizde hiç görmediğimiz ucubelikleri bu rejimde görmeye başladık. Devlette liyakat bitti, saraya sadâkat başladı. Devlet memurları, AK Parti teşkilatı gibi çalışıyor. Devlet sınırı nerede bitiyor, AK Parti sınırları nerede başlıyor belli değil. En son AK Parti Genel Başkanı kürsüye çıkıyor, bu ucube rejimin parti militanı haline getirdiği memurlara ‘militan’ dediği için Genel Başkanımız hakkında valilere, kaymakamlara dava açma talimatı veriyor. Nereden veriyor bu talimatı? AK Parti kürsüsünden. Kim olarak? AK Parti Genel Başkanı olarak. Ama hangi yetkiye dayanarak? Cumhurbaşkanı yetkilerine dayanarak. Böyle ucubelik olur mu?” diye konuştu.

Ankara - Anka