Devlette öfke, kin, rövanş olmaz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Trabzon’da Kadın Kooperatif Pazarı’nı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Başörtülü bir vatandaş olan Kamuran Öztürk’ün “Bana verilen hak geri alınacak mı? Sürekli, ‘kapatacağız, açacağız.’ Yani rövanş almak için mi gelecek, gelecek olan?” sözlerine; “O konuda en ufak şüpheniz olmasın. Asla, asla...” karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu, “Devlette kin olmaz, öfke olmaz, rövanş olmaz. Devlet, adaletle yönetilir. Herkesin giyimine, kuşamına, yaşamına saygı duymak zorundasınız. Yani onu, kalkıp da ben şöyle yapacağım böyle yapacağım, rövanş alacağım, intikamımı alacağım... Onlar yok” dedi.

Trabzon - Anka