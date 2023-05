Dijital altyapı güvenliğine hazırız

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu; TELE 1 yayınında konuştu.

Kılıçdaroğlu “Dijital altyapının güvenliğini de yüzde 99,99 aldık. Çünkü yüzde 100 diyemiyoruz, her an her şey değişebilir. Yüzde 100’e yakın yüzde 99,99 her türlü güvenliğini de almış bulunuyoruz. Yüksek Seçim Kurulu, Anadolu Ajansı yayınlamayabilir. Seçim sonuçlarını durdurabilirler. Biz her birisini tek tek yayınlayacağız. Hem de tutanak örneğini göstererek” diye konuştu. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkındaki iddialara ilişkin bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, “Kimse montajcılara inanmasın. Tam tersine bu ahlaksızlıktır. Bu ahlaksızlıklarla mücadele etmek de her vatanseverin görevidir. Montajcılar, şunlar bunlar çıkarlar iftiralar atarlar, bir sürü şeyler söylerler. Türkiye’nin buradan çıkması lazım ve kesinlikle çıkaracağız. Bütün ahlaksız yapıları çıkaracağız, hepsini. Açığa çıkaracağız bunları” karşılığını verdi.

Ankara - Anka