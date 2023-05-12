Dinden imandan bahsedip haramın dibine battınız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon’da konuştu.

Akşener, “Bize diyorlar ki Allahsız, kitapsız, dinsiz, imansız. O kişiye dinsiz imansız, kitapsız, Allahsız derseniz eğer Allah’a şirk koşmuş olmaz mısınız? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Allah’a şirk koşuyor böyle bir durum olabilir mi? Böyle bir seçim, böyle bir durum olabilir mi? Benim namazımın size faydası veya zararı söz konusu mudur? Dindar bir insanın harama el uzatmaması kul hakkı yememesi gerekir. Sürekli olarak dinden imandan bahset sonra 5-10-15 maaş alsın yan gelip yatsın, sen işsiz gez. Haramın dibine battınız be. Gencecik evlatlarımızın umudunu çaldınız. Lüks arabalarla gezen pudra şekeri çekenlerin yanında cebinde kaç lira var dediğimde ‘Cebimde para yok diyen’ var bu ülkede. Siz dinden imandan bahsediyorsunuz, hadi oradan be” dedi.

Trabzon - Anka