Dinî değerler çok önemli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genç İmam Hatipliler Derneği üyeleriyle video konferansla görüştü.

Toplantıda, gençlerin sorularını cevaplayan Kemal Kılıçdaroğlu, “İmam hatipliler hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusu üzerine, “Her toplumun değerleri vardır, dini değerler çok önemlidir. Bu değerleri topluma yetkin kişilerin aktarması, anlatması gerekiyor. İmam hatiplerin Cumhuriyet tarihinde de günümüzde de büyük bir yeri, önemi vardır” dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, toplantıdakilere şöyle seslendi: “Genç imam hatiplisiniz, Rabb’imiz ‘İyilikte yarışın’ diyor. İslâm dünyasında yeni bir çığır açmanız lâzım. Yeni bir felsefe, yeni bir anlayış ortaya koymanız lâzım. Eski, insanları birbirine düşüren, kin, nefret, öfkeyle, intikam duygusuyla yola çıkan bir anlayışı elinizin tersiyle itmeniz lâzım. Bütün dünyaya sevgi kucağını açmanız lâzım. Dostluğu, barışı, bilimi, bunları açmanız lâzım. İnsanlar birbirini, bilimi, kültürü, şiiri, edebiyatı, sinemayı sevmeli. İnsanlar kardeş olmalı, kin ve öfkeyle birbirine yaklaşmamalı.” AA

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