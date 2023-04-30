Dini istismar ediyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antalya’nın Alanya ilçesinde miting düzenledi.

İmamoğlu mitingde şöyle konuştu: “Bu seçim, parti seçimi değil; bu seçim, bir rejimden kurtulma seçimi. Türkiye ne çekiyorsa milletin bağrındaki kardeşlik hissini anlamayan siyasetçilerden çekiyor. Ondan, bundan diyen kişilerden çekiyor. Bakın yakın zamanda onlardan birisi ne yazık ki Adalet Bakanı. Bu milleti ayrıştırarak seçim kazanabileceğini zannediyor, ileri geri konuşuyor. Yüce Dinimizi, Yüce İnancımızı kendi siyasi çıkarlarının bir aracı yapmaktan çekinmiyor. Din istismarında yapmadıklarını bırakmadılar ama milletin tahammülü kalmadı. İnananların temiz gönüllerini siyasi hesaplarınızla artık kirletemezsiniz.” Antalya - Anka

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