Diplomasi hamasetle yürümez

ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarına bir tepki de Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’ndan geldi.

Hem ABD’yi hem de iktidarı eleştiren Davutoğlu, tepkisini Twitter’dan açıkladı. Paylaşım yapan Davutoğlu “ABD’nin yaptırım kararını şiddetle kınıyorum. Bu karar Türkiye-ABD ilişkilerine de, ittifak anlayışına da zarar verecektir. ABD’nin böyle bir karar açıklayabilmesi, ülkemizde iktidarın yönetim acizliğini de ortaya koymaktadır. Diplomasi hamasetle değil akılla, stratejiyle yürür” ifadelerini kullandı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yardım da ABD'nin Rusya'dan satın alınan S-400'ler dolayısıyla Türkiye'ye yaptırım kararı almasına tepki göstermişti.

Okunma Sayısı: 227

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.