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10 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Dış politika savruluyor

10 Kasım 2022, Perşembe 00:30
DÜNYADAKİ DENGELER DEĞİŞTİKÇE TÜRKİYE ULUSLARARASI İLİŞKİLERİNDE SAVRULUYOR VE GÜVENİLİRLİĞİNİ KAYBEDİYOR.

İNSAN HAKKI İHLALLERİ - DOĞU TÜRKİSTAN’DAN SURİYE’YE

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, “Maalesef, Türkiye’nin dış politikası kalmamıştır. Küresel dengeler değiştikçe Türkiye uluslararası ilişkilerinde savruldukça savruluyor. Toparlanmaya, bazı ülkelerle anlamsız yere bozulan ilişkilerimizi de normalleştirmeye çalışıyorsunuz. Bunu destekliyoruz elbette. Ama toparlanma bir türlü olmuyor, gerçekleşmiyor, normalleşme ya tutmuyor yahut da eksik kalıyor. Niye? Çünkü iktidarınız uluslararası alanda çok şeyi yitirdi, özellikle güvenilirliğini yitirdi” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Dışişleri Bakanlığı’nın bütçe teklifi üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Komisyonda söz alan Sezgin özetle şunları söyledi:

MAALESEF, TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI KALMAMIŞTIR

“Maalesef, Türkiye’nin dış politikası kalmamıştır. Ben, ‘Türkiye’nin dış alemle ilişkileri’ veya ‘uluslararası ilişkileri’ ifadelerini kullanıyorum. Küresel dengeler değiştikçe Türkiye uluslararası ilişkilerinde savruldukça savruluyor. ‘Ulusal çıkar’ kavramından tamamen koparak ilişkilerimizi anlamsız şekilde bozduğumuz Mısır’la başlatılan normalizasyon süreci bu defa Mısır tarafından askıya alınmıştır. Mısır, Libya’daki faaliyetlerimizi de gerekçe göstermektedir. Türkiye, Libya’da uzlaştırıcı, yapıcı bir rol oynama ve bu ülkenin geleceğinde etkili şekilde söz sahibi olma fırsatını iyi kullanmıyor izlenimi vermektedir. ABD’nin Yunanistan’da birçok üs kurduğu biliniyor, sınırımızda iki ülke ortak tatbikatlar da yapıyor. AK Parti’ye yakın olarak tanınan birçok yorumcu bu üsleri ve tesisleri Türkiye’ye karşı bir konumlama olarak görmektedir.

Azerbaycan-Ermenistan meselesi

Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan savaş sonrasında kardeş Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını ve Yukarı Karabağ’ın bir kısmını kurtarmıştır. Bununla birlikte, Rusya hiçbir zaman olmadığı kadar bölgeye nüfuz etmiş durumdadır, hatta birçok açıdan başat konumdadır. Yukarı Karabağ’ın hâlihazırda Ermeni işgali altındaki kısmına ne olacaktır?

Uygur Türklerini sadece telaffuz ettiniz

Çin rejimi, Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine ve Çin’deki diğer soydaşlarımıza ağır ve vahim şekilde zulmetmektedir, konuşmanızda Uygur Türklerini sadece telaffuz ettiniz Sayın Bakan. İktidarınız, maalesef, uzun yıllar Doğu Türkistan’daki ağır ve kitlesel insan hakları ihlallerine, insanlığa karşı suç kategorisindeki uygulamalara ses çıkaramamıştır. Bugün yavaş yavaş ve tereddüt içinde milletimizin duygu ve düşüncelerini yansıtmaya başladınız. Bu adımlardan memnuniyet duyuyoruz ancak bunlar yetersizdir.”

Ankara - anka

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