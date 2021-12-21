Dolarizasyon

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Polatlı Ticaret Odası’nın ekonomik istişare toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını değerlendiren Babacan, “Ortada oldukça tehlikeli bir oyun var(…) Bankalarda döviz mevduatı toplam mevduatın yüzde 60’ı oldu. Geriye kalan mevduatın dövizdeki artışa eşitlenmesinin yolu açılmış oldu. Yani TL olarak tutsan da sanki döviz tutuyormuşsun gibi biz sana kazandıracağız diyorlar. Eğer TL’de aldığın faiz aşağıda kalırsa kurdaki farkı biz ödeyeceğiz sana. İlerideki kur artışlarının bedelini hazineye ödetmenin hazırlığını yapmış, önünü açmış durumdalar. Peki hazine bu farkı nereden ödeyecek? Vatandaştan toplanan vergilerle ödenecek. Bu ülkenin tamamen dolarizasyona endekslenmesidir. Her şeyin dövize dönmesi demek” dedi. Ankara - Anka

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