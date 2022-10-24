İYİ Parti Grup Başkanvekili, Samsun Milletvekili Erhan Usta, 2009 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Havza-Merzifon karayolunda incelemelerde bulundu.

Yaptığı inceleme sonrası sosyal medya hesabından “Doymadınız bu milletin parasını heba etmeye” başlığıyla açıklamalarda bulunan Usta, söz konusu yolun tamamlanmadan açıldığını ve 13 yıldır yoldaki işlemlerin bitmediğini, tekrar eden çalışmalarla kamu zararının açığa çıktığını ifade etti. Konuyu Meclis gündemine taşıdığını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdiğini belirten Usta, bakanın birçok soruyu cevapsız bıraktığını söyledi. Usta, “Burası, devletin ve milletin kaynağının nasıl israf olduğunun, birilerini zengin etmenin nasıl mümkün olduğunun, birilerinin kişisel karizması uğruna milletin kaynağının nasıl heba edildiğinin ibretlik bir vesikası olarak tarihe geçecektir. Tarih bunu yazacaktır” dedi.

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