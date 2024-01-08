DP cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak için kuruldu

Demokrat Parti genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrat Partinin 78. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

Demokrat Parti’nin cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak kurulduğunu hatırlatan Uysal, “Aslında çağları değiştiren vakıalar değil iddialardır! İstanbul’u fethedetmek vakıaydı, Vatanın iki yakasını bir araya getirmek iddia. Vatanın işgalden kurtuluşu vakıaydı, Milletimizi hürriyetle kavuşturmak ise iddia. Cumhuriyeti ilan etmek vakıaydı, Milleti teba olmaktan çıkarıp vatandaş yapabilmek, keyfiyeti kaldırmak, hürriyetleri temin etmek iddia. İşte 78 sene önce partimizin kurulduğu bugün de bir vakıa, bir olay gerçekleşti. Partimizin kuruluşu vakıaydı. Ülkeyi demokrasiyle buluşturmak, hürriyetleri yeniden tesis etmek, adaleti işler hale getirmek, refahı Millete yaymak, rekabet edebilen, büyüyen ve üreten bir Türkiye yaratabilmek ise iddia” diye konuştu. Demokrat Partinin bu iddialar uğruna şehitler verdiğini söyleyen Gültekin Uysal şunları söyledi: “Bir iddia ki zindanlarda yatmayı, ölüme yürümeyi göze aldık. Darbelere maruz kaldık. Kurmaca mahkemelerde yargılandık. Sistemli olarak hukuksuzluklara maruz kaldık Ama yılmadık! Daha iyisi, hep daha güzeli için o iddiayla yaşarız biz. Yaşıyoruz, yaşayacağız. Kuruluşumuzun 78. Yılı kutlu olsun.”

Ankara - Mehmet Kara