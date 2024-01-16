DP’den Destici hakkında suç duyurusu

Demokrat Parti (DP) Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, aralarında CHP, İYİ Parti, DEM Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve TİP’in de yer aldığı 25 partinin logosunun ve isminin bulunduğu görseli “Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk milletini terör eylemleriyle teslim almaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır” notuyla sosyal medyada paylaşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Delikanlı, başvuruda Destici’nin ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçunu işlediğini belirterek hakkında kamu davası açılmasını talep etti. İstanbul - Sedat Serdar

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