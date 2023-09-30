DP’den emekliler için teklif

İzmir Milletvekilleri Salih Uzun, Haydar Altıntaş ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM’ye emeklilerimize 8 bin TL seyyanen zam verilmesi için kanun teklifi verdi.

Demokrat Parti İzmir Milletvekilleri Salih Uzun, Haydar Altıntaş ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM’ye emeklilerimize 8 bin TL seyyanen zam verilmesi ve bundan sonraki dönemlerde hiçbir şekilde asgari ücretin altında emekli maaşı olmaması için kanun teklifi verdi.

Emeklilerin önemli bir bölümünün 7 bin 500 lira düzeyinde maaş aldığı, cumhuriyet tarihinin en derin ekonomik krizi olarak tanımlanabilecek bugünkü ekonomik şartlar karşısında bu maaş düzeyiyle hayatlarını idame ettirmekte büyük sıkıntı yaşadığına dikkat çekilen kanun gerekçesinde şöyle denildi: “Milyonlarca emeklenin maruz kaldığı bu koşullarda, emekli maaşlarında iyileştirme yapılması bir zorunluluk haline gelmiştir. İyileştirmenin kalıcı hale gelmesi reel gelirlerde de artış sağlanabilmesi amacıyla, yapılacak artışın kök aylıklara da yansıtılması gerekmektedir. Ayrıca en düşük emekli aylığı asgari ücrete sabitlenerek, emekli maaşlarında ve asgari ücrette gelecekte gerçekleştirilecek maaş artışları neticesinde emeklilerin asgari ücret düzeyinin altında maaş almamasının önlenmesi amaçlanmaktadır.”

Ankara - Mehmet Kara