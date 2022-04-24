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24 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

DP Genel Başkanı Uysal: Bu masa ne çatlar, ne yıkılır

24 Nisan 2022, Pazar 18:45
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, 6’lı liderler masası için “Bu masa öyle sağlam ki ne çatlar ne yıkılır. İktidar, safsata ve kara propoganda ile masayı dağıtmak istiyor ama gayretleri boşuna” dedi.

6’lı masa 24 Nisan’a hazır

 

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, kendi ev sahipliğinde düzenlenecek altılı zirve öncesi açıklamalarda bulundu.

Sözcü’ye konuşan Uysal, “Toplantıda, ülke sorunlarını konuşup, çalışmalarda geldiğimiz noktayı değerlendireceğiz. Daha önce trafoya kedi girdi, mühürsüz oy pusulaları geçerli sayıldı, ıslak imza dikkate alınmadı, ‘Atı alan Üsküdar’ı geçti’ denildi. Son yasa ile de seçim kurullarında, kıdemli hakim yerine hakimler arasında kura çekimini getirdiler. İstanbul’daki yerel seçimde endişeler zirve yaptı. Demokrasi hukuk, seçmen iradesi ve sandık güvenliği önemli gündem maddemiz olacak” dedi.

İktidarın gayretleri boşuna

Uysal şu ifadeleri kullandı: “Bu masa öyle sağlam ki, ne çatlar, ne de yıkılır. Bizim irademiz, milletin derinleşen toplumsal talebi ve beklentisi var. İktidar, muhalefeti bölüp parçalamak üzerine bir gelecek planlıyor. Safsata ve kara propoganda ile masayı dağıtmak istiyor ama gayretleri boşuna. 6 lider arasında çok samimi ve medeni bir ortam, duygu birlikteliği var. Bizim bulunduğumuz ortamda sıcak rüzgârlar eser. Sayın Bakan, Sayın Başbakan, Sayın Genel Başkan resmiyeti de olmaz. Bu iktidar yığınakta hata yaptı, 20 yıldır ülkenin geldiği durum ortada. Ekonominin hali ortada. Yığınakta yapılan hatalar, sahadaki taktiklerle telafi edilemez.”

Sözleri bitti, gidiciler

“İktidar yeni bir seçim yasası getirdi ve bu yasa Anayasa gereği bir yıl geçmeden yani 7 Nisan 2023’e kadar yapılacak seçimlerde uygulanamıyor” diyen Uysal, “Ancak iktidar şartlara bakıp, kendisi için uygun göreceği bir tarihte de erken seçimi dayatabilir. Çıkarı olacağını düşünürse yeni yasa ile değil, mevcut yasa ile seçime gidebilir. Bunu da göz ardı etmiyoruz. Demokrasi, hukuk, irade, sadakat hiç bir şey bırakmadılar. Halkı 20 yıldır vaatlerle oyaladılar, halk fakirleşti, ülke yoksullaştı. Şimdi de ‘Hedef 2023’ diyorlar, olmadı 2053, hatta 2071 hedefleri varmış. İktidarın sözü bitmiştir, gidicidir” dedi. 

Haber Merkezi

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