DP Genel Başkanı Uysal'dan 'Yassıada’ya ilişkin sert tepki

DP Genel Başkanı Uysal ve Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay, AKP tarafından adı ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ olarak değiştirilen Yassıada’da turizme açılan lüks oteli eleştirdi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ziyarete açılan Yassıada’ya (Demokrasi ve Özgürlükler Adası) inşa edilen Katre Island Otel hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Rahmetli Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı “Yassıada”, iktidarın değiştirdiği ismi ile “Demokrasi ve Özgürlükler Adası”nın ziyarete açıldığını öğrendiklerini bildiren Uysal, “Ülkemizin ve siyasetin gördüğü en büyük travmanın merkezi olmuş, demokrasi için en acı ‘destinasyon’da yapılan otelin ‘Marmara’nın kalbinde eşsiz bir keşif olan Katre Island Hotel, nazik hizmete ve sıcak misafirperverliğe değer verenler için eşi benzeri olmayan bir destinasyon’ sözleri ile pazarlanması sonucunda AKP’nin tarihi, vefayı nasıl katlettiğini, AKP’nin doymak bilmeyen rant hırsının artık ne boyutlara geldiğini bir kez daha müşahede ettik” dedi.

Tam da AKP tipi bir icraat

“AKP iktidarı bir taraftan rant hırsı diğer bir taraftan da bugün sebep oldukları anti demokratik her eylem ve davranışlarına emsal teşkil ettiğinden olacak ki, bu derece mühim bir hatırayı, böyle bir mahalli yok etmeyi evla görmüştür” diyen Uysal, “Siyasal rant umarak dillerinden düşürmedikleri isimlerin sahte mahkemelerde yargılandıkları adayı, bir turizm merkezi haline getirmek tam da AKP tipi icraattır” diye konuştu. “Dahası, bu turizm merkezini pazarlarken tarihe kör, yaşanan acılara dilsiz kalacak halde bir iştihaya sahip olduklarını bilmek ise milletimiz ve memleketimiz için utanca sebeptir. Bu utanmazlar bizleri utandırmakta, milletimizi usandırmaktadır” diye konuşan Uysal, “AKP için; siyasal kazanç uğruna çiğnenmeyecek değer, maddi kazanç için heba edilemeyecek hiçbir şey yoktur. Yaşanan acılardan ders çıkarmak gibi bir niyetleri hiç olmamıştır, olmayacaktır. Onlar her meseleye kâr olarak bakıyor. Acılar kendileri için kullanışlı olduğu müddetçe anılıyor, işi bitince ise unutuluyor” dedi.

Demokrasinin celladı

İktidarın, bu yaptığı ile asıl yüzünü gösterdiğini ifade eden Uysal, “Maske düşmüş, kel görünmüştür. AKP her devirde gömlek değiştirmiş şimdi ise asıl üniformasını giymiştir. AKP demokrasinin, doğanın, özgürlüklerin cellâdıdır. Bu ülke bugüne dek böylesine bir yağmayı ancak Moğol istilâsında görmüştür. Aslına bakılırsa Moğol istilâsı dahi bununla boy ölçüşemez, zira Moğol Ordusu yeri yurdu talan etmiştir. AKP ise yerle, yurtla yetinmemiş, cumhuriyetin birikimlerine, millî birçok değere, milletimizin hatırlarına göz dikmiş, halel getirmiştir” şeklinde konuştu.

Hatıraları çiğnemenize müsaade etmeyeceğiz

Turizm Bakanına seslenen Uysal şunları söyledi: “Derhal aymazlıktan ve ahlâksızlıktan vazgeçip ilgili reklâmları kaldırın! Anısına yaraşır iş yapmadınız, bari koyduğunuz isme yaraşır bir iş yapıp anılar üzerinde keyif çatılmasının önüne geçiniz, ilgili tesisi, demokrasinin değerinin nesillere aktarılmasını sağlayacak bir enstitüye çeviriniz. Başta Şehit Başbakanımız ve şehit bakanlarımız olmak üzere, kendi kadrolarınız içinde (nasıl karşı koymadıklarını anlamadığımız) ailesinde bu kurmaca mahkemelerde yargılanan isimlerden, milletimizden özür dileyiniz. Yalnız bilesiniz; siyasî mirasını yemeye çalıştığınız Demokratların hatırasının üzerinde tepinmenize, bu hatıraları çiğnemenize asla müsaade etmeyiz.”

ANKARA - Mehmet Kara

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