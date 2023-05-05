DP Genel Başkanı Uysal: Millet İttifakı “hukuk devleti, işleyen demokrasi” diyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Habertürk televizyonunda soruları cevaplandırdı.

Millet İttifakı'nın hukuk devleti, işleyen demokratik düzen dediğini söyleyen Uysal, “Bunun karşısında ülkeye bir değerler, idealler üzerinden teklif yok. 4 tane 5 yıllık kalkınma plan uygulanacak zaman sayın Erdoğan’a imkan verilmiş. Seçim beyannamesi adeta itirafname. Neyi yapamamışlar bunun itirafnamesi. Mülakatları kaldıracakları vaat ediyorlar. Sayısız imar affı çıkartılmış. Maraş ve Hatay depreminde bu acıyı hep beraber yaşadık. Şimdi imar aflarını yasaklamayı vaat ediyorlar” dedi. Bugün artık bölünme ve parçalanma camilere kadar girdiğini söyleyen Uysal, “Caminin içinde insanlar birbiriyle neredeyse kavga edecek. Türkiye’nin bunu hak etmediği kanaatindeyim” ifadelerini kullandı. Ankara - Recep Gören

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