DP İzmir Belediye Başkan adayı açıklandı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İzmir’de gerçekleştirilen toplantıda seçimlerin önemine dikkat çekerek partisinin büyükşehir belediye başkan adayının Burcu Bostancıoğlu olduğunu açıkladı.

Uysal’ın katılımıyla düzenlenen toplantıyaİzmir milletvekili Haydar Altıntaş ve DP İzmir İl Başkanı Ozan Demirbaş katıldı. Toplantıda konuşan Uysal, “Nasıl bir Türkiye hayal ettiğimizin, her vasfıyla temsil edilen İzmir’imizde Demokrat Parti olarak bizler bu yerel seçim sürecinde geçmişte olduğu gibi dönem dönem İzmir’i idare etmiş hafızamızla beraber milletin önünde kuvvetli bir alternatif olmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi. Uysal’ın ardından konuşan DP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burcu Bostancıoğlu ise şunları söyledi: “İzmir’i, tüm İzmirlilerin şehri yapmak için yola çıkıyorum. Hiç kimseyi dışlamadan, ayrım yapmadan, kucaklayıcı bir yönetim anlayışıyla İzmir’e hizmet edeceğim.”

Ankara - Mehmet Kara