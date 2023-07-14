DP İzmir Milletvekili Altıntaş: Torbadan adaletsizlik çıktı

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, parlamentoda basın toplantısı düzenledi.

İktidarın kendi kafasına göre çıkardığı yasaları önce heybeye koyduğunu, sonra bazılarını torbaya koyup yasalaştırdığını, bu durumunda Meclis’in yasama hakkını kısıtlamak olduğunu ifade eden Altıntaş, memur maaşları ve emekli aylıklarının yükseltilmesine ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı torba yasa teklifinin sonucunun hüsran olduğunu ve iktidarın maaş zam politikasının adaletsizlik meydana getirdiğini söyledi.

Altıntaş, “20 milyon kişi torbadan ne çıkacak diye bekledi; sonuç hüsran. Adaletsizlik çıktı, az çalışanla çok çalışan eşitlendi. İktidarın maaş zam politikası, kamu görevlileri arasındaki maaş farklılığını, hiyerarşiyi ve kademeyi bozmuştur. Ekonominin durumu harabeye dönmüştür” şeklinde konuştu.

Ankara - Mehmet Kara