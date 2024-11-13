DP’li Altıntaş, yargıya yönelik düzenlemeleri değerlendirdi

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Meclis’te basın toplantısında konuştu.

Altıntaş, 9. Yargı Paketi’nin Meclis’te yasalaştığını hatırlatarak, “Ümit ederim ki 9. Yargı Paketi’nin hayata girmesinden sonra çeteler, mafyalar, tacizciler, sanal bahisçiler, uyuşturucu baronları ve buna benzer suç örgütleri ortadan kaldırılır; millet evinde, sokağında, işinde çoluğuyla çocuğuyla rahat ve huzur içerisinde yaşayabilir” ifadesini kullandı. Altıntaş, kuvvetler ayrılığı ilkesini terk ederek alelacele çıkarılan kanunlarla ülkede demokrasinin korunamayacağını belirtti. AA

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