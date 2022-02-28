DP'li Enginyurt: 6 parti Türkiye'ye güneş gibi doğdu

6 muhalefet partisi, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'in mutabakat metni üzerinde uzlaştı ve metin bugün Ankara Bilkent Otel'de kamuoyuyla paylaşıldı. Mutabakatın altında imzası olan partilerden Demokrat Parti'nin Milletvekili Cemal Enginyurt, bugün yapılan toplantıyla ilgili Independent Türkçe'ye konuştu.

24 sayfalık 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakat metninde neler var?

Keyfilik bitecek demokrasi güçlenecek

Türk milletinin umutsuzluğa düştüğünü ve adeta heyecanını yitirdiğini iddia eden Enginyurt, "Gençlerin gelecek endişesi yaşadığı, işçinin, emeklinin, köylünün, geçim sıkıntısının had safhaya çıktığı bir dönemde yarınlarımız ne olacak diye endişelenirken 6 parti Türkiye'ye güneş gibi doğdu. Bir umut oldu" dedi.

Bir araya gelen 6 partinin fikirlerinin farklı olduğunu hatırlatan Enginyurt, "Bu altı siyasi hareket Türk milletine bir heyecan, coşku, umut verdi. İnşallah Türkiye için, Türk milleti için güzel günler gelecektir" şeklinde konuştu.