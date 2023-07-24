DP seçimler için start verdi

Demokrat Parti Genel İdare Kurulu, Genel Merkezde Genel Başkan Gültekin Uysal başkanlığında toplanarak önemli kararlar aldı.

Mehmet Kara - ANKARA Yaklaşık 5 saat süren Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Toplantısında gündeminin öne çıkan maddelerinden birisi 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri oldu. Demokrat Parti bugün itibariyle seçim startını verdi. Genel Başkan Gültekin Uysal, Başkanlık Divanı’nda da bazı değişikliklere gitti. Daha evvel Yerel Yönetimler Başkanlığı görevinde bulunan Barbaros Hayrettin Binicioğlu Sosyal Politikalar Başkanı olurken, Yerel Yönetimler Başkanlığına Bülent Erdinç getirildi. Kadın Politikaları Başkanı İrem Taşpınar, Medya, Tanıtım ve İletişim Başkanı Cenk Küpeli, Genel Sekreter Ertan Küçükay, Parti Sözcüsü ise İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş olarak görevlendirildi. Toplantıda ayrıca İstanbul İl Başkanlığı görevine Ali Serdar Eriş atanırken, İzmir İl Başkanlığı görevine de Ozan Demirbaş’ın atanması kararı alındı.

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