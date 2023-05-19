DP Sözcüsü Çevik: Durmadan çalışmalıyız

Demokrat Parti Sözcüsü Doç. Dr. Neslihan Çevik, Kılıçdaroğlu’nun “Aleviyim ve samimi bir Müslümanım” sözünün çok önemli bir mesaj olduğunu belirterek, “Büyük takdir topladı. Toplum uzlaşıcı dili çok özledik ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çok iyi bir şekilde taşıdı” dedi.

14 Mayıs’ta yapılan seçimde “Cumhur İttifakı adayı kazandı Millet İttifakı adayı kaybetti” diye bir sonuç almadığını ifade eden Çevik, “Aksine baktığımız zaman Cumhur İttifakı dört il dışında bütün illerde puan kaybetmiştir. Yüzde 49.50’den yüzde 36’yla düştü. Bu bir anlamda Cumhurbaşkanı yönelik bir güvenoyu yoklamasıydı. Erdoğan ilk turda cumhurbaşkanı olamadı. 20 yıldır iktidardalar ve devletin bütün imkanları ellerindeydi” diye konuştu. Milletin yüzde 50’sinden fazlasının bir değişim istediğini söyleyen DP’li Neslihan Çevik, “Değişimler kolay değildir, sancılı olur. Bazen böyle ikinci tura kalır, önemli değil. Önemli olan bizim bu değişimin geldiğini biliyor olmamız. Buna kapı açacak şekilde de önümüzdeki süreçte yine durmadan çalışmamızdır” şeklinde konuştu. Ankara - Yasin Aydın

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