"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MAYIS 2023 CUMA - YIL: 54

DP Sözcüsü Çevik: Durmadan çalışmalıyız

19 Mayıs 2023, Cuma 17:00
Demokrat Parti Sözcüsü Doç. Dr. Neslihan Çevik, Kılıçdaroğlu’nun “Aleviyim ve samimi bir Müslümanım” sözünün çok önemli bir mesaj olduğunu belirterek, “Büyük takdir topladı. Toplum uzlaşıcı dili çok özledik ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çok iyi bir şekilde taşıdı” dedi.

14 Mayıs’ta yapılan seçimde “Cumhur İttifakı adayı kazandı Millet İttifakı adayı kaybetti” diye bir sonuç almadığını ifade eden Çevik, “Aksine baktığımız zaman Cumhur İttifakı dört il dışında bütün illerde puan kaybetmiştir. Yüzde 49.50’den yüzde 36’yla düştü. Bu bir anlamda Cumhurbaşkanı yönelik bir güvenoyu yoklamasıydı. Erdoğan ilk turda cumhurbaşkanı olamadı. 20 yıldır iktidardalar ve devletin bütün imkanları ellerindeydi” diye konuştu.

Milletin yüzde 50’sinden fazlasının bir değişim istediğini söyleyen DP’li Neslihan Çevik, “Değişimler kolay değildir, sancılı olur. Bazen böyle ikinci tura kalır, önemli değil. Önemli olan bizim bu değişimin geldiğini biliyor olmamız. Buna kapı açacak şekilde de önümüzdeki süreçte yine durmadan çalışmamızdır” şeklinde konuştu.

Ankara  - Yasin Aydın

Okunma Sayısı: 184
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Azerbaycan ile Ermenistan barış anlaşmasında ortak anlayışa yakın'

    Türkiye’de çocukların okuma başarısı arttı

    İnsanlar sağlıklı yaşamak için çok yorgun

    Google milyonlarca hesabı silecek

    'Kendi paramızı çekemiyoruz'

    YSK, kesin seçim sonuçlarını açıkladı

    Nisan ayında 8,1 milyar dolar faiz ödendi

    Gözler Japonya'daki G7 Zirvesi'nde

    'İkinci el'de en çok hangi markalar ilgi gördü?

    Yurt dışı temsilcilikler ve gümrüklerde oy verme işlemi başlıyor

    DP Sözcüsü Çevik: Durmadan çalışmalıyız

    Bahçeli’den Oğan’a: Siyaseti at pazarına çeviren aciz

    Almanya'da koalisyon hükümeti vatandaşlık yasası reformunda anlaştı

    Harkiv'de sivillerin harabeye dönen altyapının olduğu alanlarda yaşam mücadelesi

    IEA Başkanı Birol G7 liderlerine küresel sıcaklık artışını sınırlandırmak için gerekenleri anlatacak

    Malatya Akçadağ'da 4.1 büyüklüğünde deprem

    Meteorolojiden İç Anadolu Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı

    "Açlık" sorununa vahye mazhar arılar çözüm olacak

    Japon hükûmeti: Zelenskiy, Hiroşima'daki G7 Liderler Zirvesi'ne bizzat katılabilir

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hür ve âdil bir seçim için...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fevzi Paşa’dan Erdoğan’a
    Cevher İLHAN

    Sistemli seçim sahteciliği
    Süleyman KÖSMENE

    Tembelliğin altyapısı nelerdir?
    İbrahim Aktaşcı

    Kızılelma “kurt”lanırsa…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Rusya'ya nükleer silahla pozisyon almaya hazır olduğumuzu açıkça göstermeliyiz'
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kalabalıklar Risale-i Nur’un ölçülerine uymuyor!” diye…
    Havva KÜÇÜK KONUR

    Korku imparatorluğu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.