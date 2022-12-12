DP Zeytinburnu kongresi yapıldı

Demokrat Parti (DP) Zeytinburnu Kongresi Pazar günü İstanbul'da gerçekleştirildi.

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL

Mevcut ilçe başkanı Servet Hacıahmetoğlu’nun tek liste olarak girdiği kongre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zeytinburnu Soysal Tesislerinde yapıldı.

Servet Hacıahmetoğlu, yaptığı konuşmada şöyle dedi: "Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz hepimizin malumudur. Özellikle genç işsizliğin tavan yapması, gençlerimizi ülkeden uzaklaşma arzusuna itmiştir. Gençlerimizin ne yazık ki kendilerine bu ülkede artık bir gelecek görmediği için yurt dışına gitmenin yollarını arar hale gelmiştir.

Güzel Zeytinburnu’muz ne yazık ki bugün sığınmacı ve kaçak cenneti olmuştur. Artık kendimizi ilçemizde yabancı hisseder olduk. İşte 2023 yılında yapılacak olan genel seçimde halkımız bunlara sebep olanlardan hesap soracaktır."

Konuşmalar sonrası yapılan seçimde Servet Hacıahmetoğlu yeniden ilçe başkanı seçildi.