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18 MAYIS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Dünümüzü çalanlara yarını da çaldırmayalım

18 Mayıs 2023, Perşembe 17:52
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun videosunu alıntılayarak “Dünümüzü çalanlara, yarınlarımızı çaldırmamak için #KararVer” dedi.

Mehmet Kara - ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun videosunu alıntıladı. Uysal, “Dünümüzü çalanlara, yarınlarımızı çaldırmamak için #KararVer” notunu düştü.

Türkiye için karar ver

 “Türkiye için karar ver” notuyla video paylaşan Kılıçdaroğlu, “Buradan herkese sesleniyorum. Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Bugün, 10 milyon düzensiz mülteciyi içimize sokan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Sınır namustur. Böyle söyledik. Namusumuzu korumaktan aciz, her gün akın akın damarlarımıza sızan bu başıbozuk insan selini seyreden, yarın bir gün 10 milyondan 30 milyona çıkıp, bekamızı tehdit edecek bu mülteci akını karşısında ithal oy ümidi uğruna kılını kıpırdatmayanlara vatanımızı bırakmayacağız. Kadınlara eşya gibi bakıp, onları sahiplendireceğini söyleyenlere, kadınları domuz bağı ile katledenlere, küçücük çocuklara ve evlatlarımıza göz koyanlara vatanımızı bırakmayacağız” dedi.

Bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız

“Daha düne kadar BOP’un eş başkanı olan ve şimdilerde ise kapısında el pençe divan durduğu Rusya’nın güdümüne giren, çakma bir dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız” diyen Kılıçdaroğlu, on binlerce vatandaş depremde canından olurken, korkusundan deprem sabahı askere “dur” emrini veren, insanlar enkaz altında yardım beklerken kan satan, çadır satan bu zihniyete vatanı bırakmayacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarını işine geldi mi Kürt, işine gelmedi mi PKK’lı, işine geldi mi mütedeyyin, işine gelmedi mi FETÖ’cü diye yaftalayan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız” diye konuştu. 

Sonuna kadar mücadele edeceğiz

Kılıçdaroğlu mesajında şunları söyledi: “Vatanını seven sandığa gelsin. Bu vatanın gerçek sevdalıları, bedel ödeyenler, türlü yalanlar ve yanlış algılarla sureti muhalefetten görünenlerle sizi oyalamak istiyorlar. Siz gençler, ayağa kalkın ayağa. Ölü toprağını atın üstünüzden. Vatanını seven sandığa gelsin. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Mutlaka.”

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