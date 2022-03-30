Düşündüklerinden daha az oy alacaklar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adana’da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti ve MHP’nin seçim kanunda değişiklik öngören teklifine ilişkin açıklamalarda bulunan Davutoğlu, “Türkiye’de ne zaman iktidar kendisinden ümit kesmişse seçim yasasıyla oynamıştır. Yüzde 7 barajı da, MHP’nin yüzde 7 barajını geçeceği varsayımı üzerine kuruldu. Bu da yanlış. Göreceksiniz, AK Parti de, MHP de kendi kurdukları tuzağın kurbanı olacaklar, düşündüklerinden çok daha düşük oy alacaklar” dedi.

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