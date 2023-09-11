Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin uysal 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılının başlaması dolasıyla yaptığı açıklamada, “Ülkemizin türlü sorunlarını ancak ve ancak eğitimde fırsat eşitliğinin, erişebilirliğin sağlandığı, sürdürülebilir eğitim politikalarının kurguladığı, amacın kitleler meydana getirmek değil dünyadaki akranları ile rekabet eden bireyler ortaya çıkarmak olduğu bir eğitim anlayışı ile aşabileceğimizi hatırlatmak isterim” dedi.

Heyecan ve hayalleri ile bir yıl geçirecek olan öğrencilere, türlü fedakarlık ve sevgiyle mesleğini ifa eden öğretmenlere, eğitim hayatının bütün paydaşlarına başarı ve sağlık dileyen Uysal, “Merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in “kışlaya, okula, camiye siyaset sokmayın” telkini dikkate alınmadığında nelere maruz kaldığımızı, siyasi, toplumsal ve ekonomik olarak ne büyük bedeller ödediğimizi de hatırlatmak isterim. Bu düşüncelerle çocuklarımıza, genç kardeşlerimize zihin açıklığı, öğretmenlerimize bir kez daha başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu. Ankara - Adnan Solmaz

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