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30 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Eğitimdeki sorunların sorumlusu kim?

30 Ekim 2021, Cumartesi
SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e “Eğitim Fakültesi mezunu yaklaşık 700 bin öğretmen adayının atamasının yapılmaması, büyük bir kısmının işsiz olması veya marketlerde kasiyer olarak çalışmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu problemlerin giderilmesi ve bu tablonun değişmesi ilgili bir çalışmanız var mıdır?” diye sordu.

Karaduman TBMM’ye verdiği önergesinde Bakan Özer’e şu soruları yöneltti: “Yeni atanmış bir Millî Eğitim Bakanı olarak, Bakanlığınızın ve iktidarınızın 19 yıllık eğitim karnesine yönelik bilimsel bir çalışmanız var mıdır, varsa bizimle paylaşır mısınız? Eğitimde başarı kriterleriniz nelerdir? Karşılaştırdığınız bir model veya ülke var mıdır? Ülkemizde yapılan liseye giriş, üniversiteye giriş ve memurluk sınavlarında başta Türkçe, Matematik, gibi temel derslerde yüzbinlerce öğrencinin sıfır çekmesinin sorumlusu kimdir?”

Ankara - Recep Gören

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